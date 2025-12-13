ВТБ: позитивный настрой преобладал на рынке акций России на этой неделе

Аномально высокий спрос со стороны покупателей был в акциях "Циан"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Преимущественно позитивный настрой преобладал в течение текущей недели на российском рынке акций. Количество покупателей стабильно превышало количество продавцов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на данные "Индекса ВТБ".

Согласно им, клиенты "ВТБ мои инвестиции" на этой неделе проявляли повышенный интерес к акциям "Полюса" на фоне возобновившегося ралли в золоте - драгметалл вновь приблизился к отметке $4 300 за унцию.

При этом аномально высокий спрос со стороны покупателей также наблюдался в акциях "Циан". 11 декабря был последний день для покупки бумаг под дивиденды - 104 рубля на акцию (дивидендная доходность выплаты -14,2%).

В целом наибольший интерес у клиентов "ВТБ мои инвестиции" в течение недели вызывали акции "Полюса", ВТБ и "Магнита". На прошлой неделе самыми популярными бумагами у инвесторов были акции ВТБ, "Лукойла", "Газпрома" и "СПБ Биржи".

В отраслевом разрезе на этой неделе клиенты "ВТБ мои инвестиции" активно покупали акции представителей сектора энергетики (+55,2% неделя к неделе), а также бумаги IT-компаний (+26,1%).

"Данные о резком замедлении инфляции в ноябре расширяет потенциал для снижения ключевой ставки на последнем заседании ЦБ РФ 2025 года. Инвесторы реагируют на это позитивно - акции и облигации дорожают", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.