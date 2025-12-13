Эксперт Исаев: приток СПГ из США и мягкая погода удерживают цену газа в Европе

Руководитель аналитического центра Mind Money отметил, что стабильность остается крайне хрупкой и полностью зависит от слаженной работы поставок и логистики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Приток сжиженного природного газа (СПГ) из США и теплая погода в Европе помогают удерживать цены на газ в регионе, но это крайне хрупкая стабильность, заявил ТАСС руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев.

По словам эксперта, на газовом рынке Европы сейчас наблюдается тревожная динамика: несмотря на относительно стабильные цены, запас прочности сокращается крайне быстро. "По состоянию на 10 декабря объем газовых хранилищ составляет около 71,5%, что на 4,4% пункта (п.п.) меньше, чем неделей ранее. Более того, такой показатель примерно на 10,5 п.п. ниже среднего сезонного уровня и на 10 п.п. уступает уровню того же периода прошлого года", - отметил он.

Исаев подчеркнул, что в такой ситуации запасы становятся фактором риска. "Даже небольшие события - похолодание, кратковременный сбой на терминале СПГ или замедление потоков газа - способны вызвать резкие колебания цен, особенно к концу зимы и в начале весны", - сказал эксперт, добавив, что с точки зрения структуры рынка Европа все еще находится в переходном периоде. Активное развитие инфраструктуры СПГ, например, в Италии, подтверждает, что он занял центральное место в обеспечении энергетической безопасности, считает Исаев.

"В то же время приток СПГ, прежде всего из США, а также мягкая погода помогают удерживать цены в относительно узком диапазоне. Однако эта стабильность остается крайне хрупкой и полностью зависит от слаженной работы поставок и логистики", - заявил он.

Исаев считает, что Европа сейчас фактически не имеет права на ошибку, а уровень запасов, погодные колебания и надежность логистики имеют куда большее значение, чем ежедневные изменения цен. "Рынок стабилен, но чувствителен. Именно эта чувствительность будет определять, как пройдет оставшаяся часть зимы", - добавил он.