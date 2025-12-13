ЛНР получит свыше 1 млрд рублей на поддержку промышленных инициатив в угледобыче

Средства направят региональному фонду развития промышленности

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство России распорядилось выделить свыше 1 млрд рублей на поддержку и субсидирование инициатив в угольной промышленности ЛНР. Средства из федерального бюджета получит местный фонд развития промышленности, сообщила пресс-служба кабмина.

"Свыше 1 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета Луганской Народной Республике на поддержку горнодобывающей отрасли. Распоряжение об этом подписано. Средства будут направлены региональному фонду развития промышленности", - говорится в сообщении.

Согласно данным кабмина, фонд развития промышленности в ЛНР с помощью дополнительных средств предоставит субсидию на проект по подготовке и вводу в эксплуатацию 12-й восточной лавы шахты "Белореченская". Решение позволит увеличить среднемесячную добычу угля в этой шахте до 60 тыс. тонн и поддержать стабильную работу топливно-энергетического комплекса региона.

Вопрос о выделении средств рассматривался на заседании правительства 10 декабря.