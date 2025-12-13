В ДНР количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло за год на 7%

В регионе зарегистрировано больше всего субъектов МСП в отраслях торговли и транспорта

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Донецкой Народной Республике выросло за год на 7% - до 60 тыс. В 2026 году также ожидается прирост на 7%, сообщила ТАСС руководитель центра "Мой бизнес" в ДНР Любовь Луговая.

"В целом, по данным Федеральной налоговой службы, согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, свою деятельность в республике осуществляют около 60 тыс. налогоплательщиков (зарегистрированных в реестре МСП - прим. ТАСС). И если брать некую статистику, то по сравнению с предыдущим годом прирост составил 7%. На самом деле, это достаточно неплохой показатель, потому что если в целом взять рост экономики, то республика демонстрирует достаточно уверенные шаги в развитии сегмента малого и среднего предпринимательства", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что рост в 2026 году прогнозируется также на уровне 7%. "Будет больше и больше предпринимателей, больше бизнесов будут открывать. Донецкая Народная Республика - это огромная перспектива на ближайшие десятилетия. Это и восстановление, соответственно, будет увеличено количество населения, <...> и те проекты, которые планируются реализовать федеральным центром на территории республики, туристический Азово-Черноморский кластер, (они) будут тянуть сегменты МСП", - отметила Луговая.

Также собеседница агентства уточнила, что в регионе зарегистрировано больше всего субъектов МСП в отраслях торговли и транспорта, однако, как отмечает Луговая, с развитием туристической инфраструктуры, а также движением линии фронта, может вырасти сфера услуг.