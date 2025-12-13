"Роснано" предъявила иск к бывшим руководителям компании за проект Crocus

Группа намерены взыскать 11,9 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря /ТАСС/. Группа "Роснано" предъявила иск к бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, предполагавшему создание в России уникального производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM, сообщили ТАСС в "Роснано".

"Иск о взыскании убытков, понесенных "Роснано" в связи с реализацией проекта Crocus, направлен на привлечение к ответственности лиц, отвечавших за одобрение и реализацию проекта Crocus в период с 2011 по 2020 гг. Предъявленный иск - часть планомерной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании, которая ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами. Мы продолжим отстаивать и защищать интересы и права "Роснано" как в досудебном порядке, так и в рамках уголовных дел или в гражданском и арбитражном судопроизводстве", - приводятся в сообщении слова директора по особым поручениям АО "Роснано" Евгения Фролова.

По словам Фролова, "уже на старте проекта в 2011 году члены правления "Роснано" и кураторы проекта Crocus проигнорировали его технологические риски и вопреки своим обязанностям не предусмотрели механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления".

"На протяжении 9 лет реализации проекта и вплоть до 2020 года лица, ответственные за проект и принимавшие решения о его финансировании и развитии, нарушали нормативные акты АО "Роснано", регламентирующие инвестиционную деятельность. Бесконтрольно увеличивалось финансирование проекта, несмотря на его убыточность и инвестиционную непривлекательность, а также нарушения контрольных точек реализации. Проект, стартовавший в 2011 году в целях создания уникального для страны производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM, не достиг первоначальных целей, а возможности возврата значительной части вложенных средств утрачены", - сказал Фролов.

Он отметил, что "с первого дня антикризисной программы ведется системная аналитическая работа по выявлению обстоятельств и объемов очевидно недобросовестных инвестиционных решений и финансовых операций по целому ряду проектов, которые были реализованы с явными нарушениями".

О проекте Crocus

Проект Crocus был одобрен "Роснано" в 2011 году для создания на территории РФ уникального для страны производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM. Заявленная цель - возможность выпускать полупроводниковые продукты MRAM как замену иных систем оперативной памяти.

В компании отметили, что при реализации проекта инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для "Роснано" условиях и в противоречие с целями деятельности "Роснано" и нормативными актами компании.

"Фактически весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием", - пояснили в "Роснано".