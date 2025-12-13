В Москве наградили лучшие предприятия федпроекта "Производительность труда"

В номинации "Лучшая публикация" награду получило информационное агентство ТАСС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Итоги премии "Лидеры федерального проекта "Производительность труда" в 2025 году подвели в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Мы награждаем лидеров, чьи результаты наглядно показывают, что потенциал для повышения эффективности есть у московских предприятий в самых разных отраслях. Будущее экономики Москвы строится именно на такой совместной работе бизнеса и города, где технологии и системный подход дают реальный результат", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

По ее словам, Москва в 2025 году запустила специальные программы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в силу своего размера не могут присоединиться к федеральному проекту. Кроме того, город организовал для компаний из сферы гостеприимства первую международную бизнес-миссию для обмена опытом с зарубежными компаниями. "Проект доказал высокую результативность: его участники увеличили производительность труда в среднем на 52%, их общая экономическая выгода превысила 14 млрд рублей", - добавила заммэра.

В 2022-2024 годах в Москве за счет средств городского бюджета реализовывался нацпроект "Производительность труда". С 2025 года московские компании продолжают повышать производительность труда в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Производительность труда").

Лидеры федпроекта

Отмечается, что в номинации "Лидер производительности" победила компания "Армстройэкспорт", которая производит трубопроводную арматуру и пневматические системы управления для объектов нефтегазовой отрасли. В номинации "Эффективный госсектор" победу одержало ГУП "Моссвет" - организация, обеспечивающая эксплуатацию и развитие системы уличного освещения столицы. Награду в номинации "Лидер экономической эффективности" забрала "Фабрика алюминиевого профиля".

В сегменте гостеприимства первое место в номинации "Лидер производительности в HoReCa" занял отель Sheraton Skypoint Luxe, а победителем номинации "Лучшие практики наставничества Москвы" стало ПАО "Россети Московский регион", которое обеспечивает снабжение электрической энергией жителей и предприятий столицы.

В номинации "Лучшая публикация" награду получило информационное агентство ТАСС за системный подход к освещению ключевых событий реализации федерального проекта в Москве.