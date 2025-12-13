На ЗАЭС восстановили отключенное ночью внешнее электроснабжение

Резервные дизель-генераторы переведены в режим дежурства

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение Запорожской АЭС, нарушенное ночью из-за отключения обеих внешних линий электропередачи, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале электростанции.

"Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети. Сегодня ночью на Запорожской АЭС произошло отключение обеих внешних линий электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения. <...> В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено. Резервные дизель-генераторы, выполнив свою задачу, переведены в режим дежурства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с проектными процедурами при потере внешнего питания автоматически запустились резервные дизель-генераторы для обеспечения работы систем безопасности и собственных нужд АЭС. "Все системы функционировали в штатном режиме, нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано", - подчеркнули на станции.

На станции добавили, что радиационный фон на промплощадке и прилегающих зонах соответствует естественным значениям, угрозы для персонала, населения и экологии отсутствуют. Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются. Ситуация на АЭС контролируется, ее работа осуществляется в соответствии с требованиями безопасности.