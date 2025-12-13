В Пулково международный трафик вырос на 24%

Также по словам генерального директора компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонида Сергеева, аэропорт общается с представителями индийских авиакомпаний для запуска прямого рейса в Мумбай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Международный трафик аэропорта Пулково в 2025 году увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев.

"Мы фиксируем, что, несмотря на все, что происходит в мире, у нас рост международного трафика - 24%. Это Турция, страны Персидского залива, Китай. Думаю, что тренд на увеличение сохранится. Тем более, что у наших партнеров появляются новые типы самолетов, узкофюзеляжные, которые позволяют долетать до нашей страны и конкретно до Петербурга", - заявил Сергеев.

Также он добавил, что аэропорт Пулково общается с представителями индийских авиакомпаний для запуска прямого рейса в Мумбай. Однако сложность сотрудничества заключается в отсутствии или крайне малом количестве самолетов в собственности, только в лизинге.

В 2022 году о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из РФ объявили 37 стран: все страны Евросоюза, Великобритания, США и Канада, Южная Корея и Япония. Без пересадок из российских аэропортов сегодня можно улететь в 38 стран, причем в 17 из них выполняют рейсы и отечественные, и иностранные авиакомпании.