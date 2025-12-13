В Чехии заявили, что не будут брать на себя гарантии финансирования Украины

Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш © AP Photo/ Petr David Josek

ПРАГА, 13 декабря. /ТАСС/. Чехия не будет брать на себя гарантии финансирования Украины, и Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса. Об этом заявил в Х премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Еврокомиссия должна найти иные способы финансирования Украины, - отметил премьер. - У нас нет денег для других государств. Это [финансирование Украины] Евросоюз должен разрешить иным способом. Мы ей ничего гарантировать не будем и не будем туда направлять деньги".

Бабиш проинформировал, что на текущей неделе посетил Брюссель, где провел переговоры, в частности, со своим бельгийским коллегой. Они были едины во мнении, что Еврокомиссия должна изыскать иные способы для направления средств Украине.

"Наша казна пуста, и каждая крона, которая есть, нам нужна для чешских граждан", - отметил премьер, заступивший на этот пост 9 декабря. Он напомнил, что его кабмин будет назначен в понедельник, 15 декабря, и сразу же активно приступит к работе.