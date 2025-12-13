В Пензе восстановили энергоснабжение

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение в микрорайонах Пензы, где произошло массовое отключение света из-за непогоды. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Олег Денисов.

Из-за снегопада и сильного ветра в Пензе без света остались микрорайоны Заря, Арбекова, Терновка и Окружная. В 14:25 по местному времени Денисов отмечал, что подача электричества восстановлена у 3,5 тыс. абонентов, что составляет свыше половины отключенных абонентов.

"Ресурсоснабжающие организации докладывают, что электроснабжение восстановлено", - отметил руководитель города.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что из-за непогоды в 11 муниципалитетах произошло отключение электроэнергии в более чем 23 тыс. домов, в которых проживают 61 тыс. человек. Над восстановлением энергоснабжения в регионе работали около 40 аварийных бригад.