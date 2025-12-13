Турпоток на "Остров фортов" в Кронштадте превысит 4 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Посещаемость музейно-исторического парка "Остров фортов" в Кронштадте достигнет по итогам 2025 года 4 млн человек. Такие данные сообщила ТАСС соорганизатор проекта Марика Коротаева на международном туристском форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима".

"Более 4 млн человек турпоток [составил], - сказала Коротаева. - Мы видим большое количество мероприятий, которое проводится в музее (Музее военно-морской славы - прим. ТАСС), а сейчас там проводится минимум два-три федеральных больших форума. С одной стороны, это уже превращается потихоньку и в бизнестуризм, а с другой стороны, конечно, - постоянный поток туристов на атомную лодку (первую советскую атомную подлодку К-3 "Ленинский комсомол" - прим. ТАСС) - это удивительное место".

Все больше туристов приезжают в Кронштадт по воде - с 2023 года между Петербургом и "Островом фортов" начали ходить скоростные катамараны. "Это разгружает улично-дорожную сеть. Это дало возможность городу справиться с новыми парковками. Заканчивается строительство набережной. Они выходят на третий и четвертый этапы в 2026 году. Набережная, как мы и планировали, как она и запроектирована в городе, будет 2,5 км", - добавила собеседница агентства.

Среди основных достопримечательностей "Острова фортов" - Аллея героев, смотровая площадка в форме корабля, арт-объекты, посвященные военно-морской тематике, всесезонный фонтан "Ледокол", а также детские площадки и прогулочные зоны с беседками.

В перспективе росту турпотока будет способствовать открытие для посетителей после реставрации трех знаменитых фортов Кронштадта - "Александр Первый", "Петр Первый" и "Кроншлот". "Думаю, что пять миллионов [человек] будет, когда форты откроются", - сказала Коротаева.

О кластере

Создаваемый туристско-рекреационный кластер стал первой столь масштабной модернизацией Кронштадта с петровских времен. Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как культурно-туристического центра. Он предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера образовательной и рекреационной направленности с комфортными общественными пространствами.