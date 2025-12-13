Фицо заявил, что страны Запада "побегут" в Россию после окончания СВО

Премьер-министр Словакии также призвал к созыву комиссий по экономическому сотрудничеству с РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

БРАТИСЛАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после урегулирования ситуации на Украине страны Запада сосредоточат усилия на скорейшем восстановлении взаимодействия с Россией. Об этом он заявил, выступая по Словацкому радио.

"Все это [они] осуществят после завершения войны. Не будем наивными! Как только закончится война, каждая западная страна будет туда бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите", - сказал премьер.

Фицо также призвал к восстановлению отношений Словакии с РФ и созыву комиссий по экономическому сотрудничеству.

"Я призывал и буду призывать к восстановлению отношений [с Россией], - сказал Фицо. - Попрошу министра иностранных дел как можно скорее возобновить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству".

Словакия, как подчеркивает всегда премьер, проводит внешнюю политику, "ориентированную на все четыре стороны света". Его правительство, как он говорит, заинтересовано в полной нормализации отношений с РФ и немедленном прекращении конфликта на Украине.

Он считает абсурдом попытки Еврокомиссии (ЕК) запретить его республике закупать газ в РФ. Братислава намерена совместно с Венгрией оспорить эти действия в суде. "Мы собираемся подать иск к ЕК", - сказал Фицо.