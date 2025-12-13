В аэропорту Геленджика ввели ограничения

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

© Николай Яковлев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Временные дополнительные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Геленджик: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 [мск]", - говорится в сообщении.

В федеральном агентстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.