В аэропорту Геленджика ввели ограничения

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов
Редакция сайта ТАСС
19:00
© Николай Яковлев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Временные дополнительные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Геленджик: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 [мск]", - говорится в сообщении.

В федеральном агентстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. 

