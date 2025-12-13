В аэропорту Геленджика ввели ограничения
Редакция сайта ТАСС
19:00
КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Временные дополнительные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Геленджик: введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 [мск]", - говорится в сообщении.
В федеральном агентстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.