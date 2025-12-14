В аэропорту Пулково скорректировали временные ограничения на обслуживание рейсов

Прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ограничения на обслуживание воздушных судов скорректированы в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"В санкт-петербургском аэропорту Пулково скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.