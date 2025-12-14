В Подмосковье ввели новую льготу для производителей роботов

Теперь компании смогут получить субсидию, которая позволит компенсировать до 20% расходов на строительство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Четыре компании - производители промышленных роботов заключили предварительное соглашение на аренду площадей под свои производства в Московской области в рамках новой региональной меры поддержки, об этом в интервью ТАСС сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В рамках новой субсидии, направленной на поддержку производителей промышленных роботов, бизнес сможет компенсировать до 20% затрат на строительство, как собственных, так и заемных средств. Если компания планирует работать на арендованных площадях, то Московская область компенсирует до 50% стоимости аренды в частных индустриальных парках. Кстати говоря, первый бокс - 30 тыс. кв. м - у нас практически забронирован, он разобран. Там сейчас четыре компании - производителя роботов заключили предварительное соглашение. Это будет льготная аренда пока на 2,5 года за 1 рубль", - сказала Зиновьева.

Зампред подчеркнула, что Московская область рассчитывает стать регионом с максимальным количеством производителей промышленных роботов.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 15 декабря в 09:00 мск.