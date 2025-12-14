В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения
03:07
обновлено 03:36
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщали в пресс-службе Росавиации.
"Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорилось в сообщении.
Позже ведомство объявило об отмене ограничений на прием и выпуск самолетов в указанных аэропортах.
В новость внесены изменения (06:36 мск) - добавлена информация о снятии временных ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский.