В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения

Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов
03:07
обновлено 03:36
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС, архив

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщали в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорилось в сообщении.

Позже ведомство объявило об отмене ограничений на прием и выпуск самолетов в указанных аэропортах.

В новость внесены изменения (06:36 мск) - добавлена информация о снятии временных ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский. 

