В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщали в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорилось в сообщении.

Позже ведомство объявило об отмене ограничений на прием и выпуск самолетов в указанных аэропортах.

