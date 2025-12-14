Подмосковье лидирует в РФ по числу роботов на промпроизводствах

Сейчас на производствах региона на 10 тыс. человек приходится 29 роботов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Московская область является регионом - лидером по количеству роботов на промышленных предприятиях. Сейчас на производствах региона на 10 тыс. человек приходится 29 роботов, в перспективе их количество планируется увеличить в пять раз, об этом в интервью ТАСС сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Московская область занимает первое место в России по количеству роботов. На наших предприятиях используются свыше 1,9 тыс. промышленных роботов. Это самый высокий уровень роботизации промышленности по стране", - сказала Зиновьева.

Зампред добавила, что в настоящее время имеется задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, войти в топ стран - лидеров по уровню промышленной роботизации.

"Для сравнения, у нас на производствах сейчас на 10 тыс. человек приходится пока 29 роботов. Мы хотим, чтобы их было 145. А у стран, которые входят в топ-3, больше 1 тыс. роботов на 10 тыс. сотрудников", - привела данные Зиновьева.

Она напомнила, что в Подмосковье запускается новая субсидия для производителей промышленных роботов. В рамках меры поддержки бизнес сможет компенсировать до 20% затрат на строительство. Если компания планирует работать на арендованных площадях, то Московская область компенсирует до 50% стоимости аренды в частных индустриальных парках. Для работы в государственных индустриальных парках предусмотрены специальные условия: компания может арендовать помещение для реализации проекта на льготных условиях - 1 рубль за 1 кв. м.

