Эксперт Потехин: в РФ рынок корпоративных коммуникаций вырастет на 20%

По итогам 2025 года объем сферы составит приблизительно 119 млрд рублей, сообщил исполнительный директор "МТС линк"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Рост российского рынка корпоративных коммуникаций по итогам 2025 года вырастет на 20% и составит приблизительно 119 млрд рублей. Такой прогноз привел в беседе с ТАСС исполнительный директор "МТС линк" Павел Потехин.

"В 2025 году объем рынка корпоративных коммуникаций составит приблизительно 119 млрд рублей, что соответствует предварительным прогнозам аналитических агентств, оценка которых включает в себя корпоративную телефонию, видео-конференц-связь, корпоративные мессенджеры и почтовые решения. Годовой рост составит примерно на 18-20%", - сказал он.

Однако, по словам Потехина, в 2026 году темпы роста снизятся, но двузначный рост сохранится на уровне около 15%. Одним из драйверов роста, по мнению эксперта, станут инструменты на основе искусственного интеллекта, которые при активном внедрении увеличат средний доход на одного пользователя.

Потехин пояснил, что замедление роста связано с тем, что пик импортозамещения решений для коммуникаций уже прошел и многие компании, особенно крупные, уже успели выбрать и приобрести подходящие российские аналоги, а также по причине того, что Банк России держит высокую ключевую ставку, из-за этого стоимость заемных средств для бизнеса возросла. "Компании стремятся экономить и не приобретают новое программное обеспечение, если в этом нет критической необходимости", - добавил он.

При этом, как указал эксперт, ожидается рост спроса на российское оборудование для ВКС, поскольку оборудование компаний Cisco и Polycom для переговорных комнат, закупленное до 2022 года, устаревает. Тем временем, как рассказал Потехин, российские вендоры начинают предлагать комплексные решения для видеоконференций, включающие в себя оборудование российского производства или решения производителей из дружественных стран, которые не ушли из России.

В свою очередь крупный бизнес, а также объекты КИИ, госструктуры, вузы и медицинские организации продолжают разворачивать решения для унифицированных коммуникаций в собственном контуре. "На выбор данного решения в России влияют новые требования к хранению персональных данных, которые становятся все более строгими, а также с изменения на мировом рынке. Например, в сентябре прекратилась поддержка серверной версии Skype, которая была широко распространена среди крупных российских компаний", - заключил Потехнин.