"Купибилет": спрос россиян на перелеты в Саудовскую Аравию вырос в 2025 году

По информации компании, количество купленных билетов выросло на 134% по сравнению с 2024 годом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Спрос россиян на перелеты в Саудовскую Аравию увеличился в 2025 году по сравнению с предыдущим годом в 2,3 раза, говорится в исследовании сервиса "Купибилет" (материалы есть у ТАСС).

"Интерес к направлению у россиян резко вырос еще до запуска безвизового режима, 2025 год стал прорывным для направления. Количество купленных билетов выросло на 134% в сравнении с 2024 годом", - отметили в компании.

Несмотря на кратный рост спроса, авиабилеты по направлению подешевели. Если в 2024 году средняя стоимость перелета в Саудовскую Аравию стоила 47,9 тыс. рублей, то в 2025 году - 38,2 тыс. рублей, что означает падение цены на 20%. Снижение стоимости перелетов связано с увеличением количества рейсов и активным интересом авиаперевозчиков к новому перспективному направлению, пояснили в сервисе.

"Резкий рост спроса на Саудовскую Аравию в 2025 году - показатель интереса российских туристов к арабским странам. В связи с введением безвизового режима для россиян мы ожидаем, что в 2026 году спрос продолжит расти на 30-50%, а цены стабилизируются на уровне 36-38 тыс. руб. за билет. Введение безвизового режима фактически превращает Саудовскую Аравию в новое массовое направление", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Ранее Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований.