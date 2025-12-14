Puma зарегистрировала два товарных знака в России

Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент 26 августа 2024 года из США

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, зарегистрировала в России два товарных знака с логотипами пумы, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 26 августа 2024 года из США. Товарные знаки регистрируются по четырем классам (№ 12, № 18, № 25, № 26) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе производство спортивной одежды, тренажеров и велосипедов, изделия из кожи.

Дата завершения действия товарных знаков в РФ - 26 августа 2034 года.

В марте 2022 года Puma приостановила продажи в России.