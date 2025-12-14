Кабмин выделит 60,5 млрд рублей на субсидирование кредитов для АПК

Средства позволят сохранить льготную процентную ставку по 48 тыс. ранее выданных кредитов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделит более 60,5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделено более 60,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Средства из резервного фонда правительства позволят сохранить льготную процентную ставку по 48 тысячам ранее выданных кредитов. Это в свою очередь позволит им высвободить оборотные средства на производство дополнительных объемов сырья и продовольствия, уточнили в пресс-службе.

Ранее Мишустин отмечал, что принятое решение будет способствовать укреплению агропромышленного комплекса.

С учетом выделенных средств общий объем субсидирования по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей в 2025 году достиг 250,1 млрд рублей.