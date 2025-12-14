На пути в Крым и из него задерживаются пять поездов

Время задержки составляет от получаса до шести часов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Задерживаются пять поездов дальнего следования "Таврия" на пути в Крым и из Крыма. Время задержки составляет от получаса до шести часов, сообщается в Telegram-канале перевозчика "Гранд сервис экспресс".

По направлению в Крым: №327 Кисловодск - Симферополь отправлением 13 декабря задерживается на два часа, №92 Москва- Севастополь отправлением 12 декабря задерживается на полчаса.

По пути из Крыма из графика выбились: №196 Симферополь - Москва отправлением 13 декабря, задерживается на пять часов 30 минут, №092 Севастополь - Москва отправлением 13 декабря, задерживается на шесть часов, №075 Симферополь - Омск отправлением 14 декабря, задерживается на четыре часа.

Уточняется, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - написал перевозчик.

О причинах задержки поездов в сообщении не сказано. Отмечается, что остальные поезда дальнего следования "Таврия", которые ранее ехали с опозданием, прибыли на станции назначения или введены в график.