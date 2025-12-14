Петербуржцы чаще всего выбирают Египет, ОАЭ и Таиланд для новогодних поездок

На внутреннем рынке традиционно растет пассажиропоток из Петербурга в Мурманск, Архангельск, Оренбург и Сыктывкар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Петербуржцы чаще всего выбирают Египет, ОАЭ и Таиланд для путешествий на Новый год. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", руководящей аэропортом Пулково.

"За последние годы трафик в декабре в среднем возрастает на 2,5%. Ожидается традиционное увеличение пассажиропотока в Египет (Шарм-эш-Шейх, Хургада), ОАЭ (Дубай, Абу-Даби) и Таиланд (Пхукет, Бангкок)", - сообщили в пресс-службе.

Также в Пулково рассказали, что в декабре 2025 года продолжится тренд на увеличение объема перевозок в Китай. За 11 месяцев 2025 года рост составил +51%.

По данным пресс-службы, на внутреннем рынке в Новый год ожидается традиционно увеличение пассажиропотока из Петербурга в Мурманск, Архангельск, Оренбург и Сыктывкар.