Юрист Шахназаров объяснил, почему конфискация активов РФ противоречит международному праву

Единственный релевантный рассматриваемой ситуации механизм закреплен в статье 41 Устава ООН, отметил профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Ухищрения ЕС по заморозке и конфискация активов РФ противоречат международному праву. Таким мнением с ТАСС поделился доктор юридических наук, профессор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Бениамин Шахназаров.

"Единственный релевантный рассматриваемой ситуации механизм закреплен в статье 41 Устава ООН и предусматривает возможность введения СБ ООН мер, "не связанных с использованием вооруженных сил", включающих "полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений, - сказал он. - Важно отметить, что соответствующего решения Советом Безопасности ООН в отношении РФ принято не было".

Таким образом, заключил собеседник агентства, меры по заморозке российских государственных и частных активов, а также возможной их конфискации "не основаны на нормах международного права и вступают с ними в явное противоречие".