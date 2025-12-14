Объем поставок газа из России в Словакию составил 33% от общего количества

Республика проводит диверсификацию источников и путей получения энергоносителей, подчеркнула министр экономики Дениса Сакова

БРАТИСЛАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Объем поставок российского газа в Словакию с января по конец октября 2025 года составил 33% от общего количества закупок. Об этом сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

"Словакия с января по конец октября этого года импортировала примерно 33% российского газа [от общего объема закупок этого вида энергетического сырья]", - сказала министр, выступая в эфире телеканала ТА-3.

За первые девять месяцев года около 67% от общего объема газа, закупленного Словакией, поступили, как отметила Сакова, из других источников.

Республика проводит диверсификацию источников и путей получения энергоносителей. Между тем, по словам министра, Братислава рассматривает возможность обратиться совместно с Венгрией в суд с жалобой на инициативу Еврокомиссии запретить импорт российского газа в ЕС.