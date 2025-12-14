В Чечне в 2025 году объем инвестиций вырос на 4,7%

Реализовано 153 инвестиционных проекта

ГРОЗНЫЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в Чеченской Республике в 2025 году увеличился на 4,7% и составил 171 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов в ходе ежегодной прямой линии главы региона Рамзана Кадырова.

"Общий объем инвестиций в основной капитал составил 171 млрд рублей с ростом 4,7 %. Реализовано 153 инвестиционных проекта на 20 млрд рублей, на стадии реализации - 550 проектов", - сказал он.

По его словам, одними из ключевых проектов, реализованных в 2025 году, являются многофункциональный комплекс "Башня Ахмат", международный аэропорт "Грозный", ОЭЗ "Грозный" и "Ведучи", а также гидроэлектростанция "Нихалойская". Реализация этих проектов в том числе позволила увеличить количество рабочих мест.

"Численность населения выросла на 24 тыс. человек и составила 1 млн 580 тыс. человек, среднемесячная заработная плата увеличилась на 9,2 %, уровень безработицы снизился на 2% и составил 3,5%. Создано и легализовано почти 15 тыс. рабочих мест", - добавил председатель правительства региона Магомед Даудов.

Объем инвестиций в основной капитал в Чечне в 2024 году составил более 150 млрд рублей. В регионе в прошлом году реализовано 160 инвестпроектов и создано 1,6 тыс. рабочих мест.

