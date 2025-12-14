Эксперт Гапоненко: китайские и американские электромобили обойдут европейские к 2030 году

Доцент РАНХиГС также прогнозирует, что в 2026-2027 годах Европа окончательно потеряет статус экспортера автомобилей премиум-класса

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Китайские и американские производители в перспективе пяти лет выйдут в лидеры на рынке электромобилей, европейские производители останутся на первых позициях лишь в ряде нишевых сегментов. Такое предположение изложил в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг." кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Европейский автопром в свою очередь, особенно немецкий, уступит рынки электромобилей китайским и американским производителям, сохранив лишь нишевые премиум-сегменты. Аналогичные процессы затронут другие высокотехнологичные отрасли", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Гапоненко также прогнозирует, что в 2026-2027 годах Европа окончательно потеряет статус экспортера автомобилей премиум-класса.

"Электромобили Tesla, BYD будут доминировать на рынке, а китайские бренды захватят сегмент бюджетных машин. Немецкий автопром сохранится лишь как нишевый производитель для внутреннего рынка", - полагает экономист.