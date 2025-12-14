Мишустин посетит Центр практической подготовки для машиностроения
21:02
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 15 декабря посетит Центр практической подготовки для машиностроения и проведет совещание о реализации технологической политики.
В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.