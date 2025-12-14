ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мишустин посетит Центр практической подготовки для машиностроения

Ожидается, что премьер проведет совещание по реализации технологической политики
21:02

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 15 декабря посетит Центр практической подготовки для машиностроения и проведет совещание о реализации технологической политики.

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 

