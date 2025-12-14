"Аэрофлот" впервые открыл продажу субсидированных билетов на 25 направлений
22:03
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые расширила продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 25 направлений. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.
"Аэрофлот открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений", - говорится в сообщении.
Среди направлений, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2026 году, отмечаются Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток.