"Аэрофлот" впервые открыл продажу субсидированных билетов на 25 направлений

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" впервые расширила продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 25 направлений. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

"Аэрофлот открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений", - говорится в сообщении.

Среди направлений, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2026 году, отмечаются Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток.