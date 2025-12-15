В аэропортах Домодедово и Жуковский вводили ограничения

Об этом сообщали в Росавиации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимали и не отправляли самолеты.

Об этом сообщали в Росавиации.

В агентстве уточняли, что в московских аэропортах объявили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов.

Позже в пресс-службе сообщили, что ограничения в аэропортах сняли.

