"Известия": Wildberries может запустить сервис такси в 2026 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Компания Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в 2026 году может запустить собственный сервис такси в России. Организация уже завершила разработку отдельного приложения для этих целей, уточнили газете источники. Также отмечается, что до конца 2025 года компания проводит набор водителей в рамках партнерской курьерской программы.

Как подчеркнули изданию источники, для запуска собственного такси Wildberries может использовать базу уже существующих платформ по оказанию таких услуг. Также компания проявляла интерес к покупке "Ситимобила". Однако у Wildberries нет конкретного "игрока" на покупку для старта своего сервиса такси в РФ, поэтому компания запустит его самостоятельно, добавили источники.

"Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах - Белоруссии и Узбекистане", - пояснили газете в пресс-службе Wildberries & Russ.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года Wildberries запустила бета-тестирование WB Taxi в Минске, цель которого - протестировать новый сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде. Уточняется, что первыми пользователями сервиса для заказа такси станут реальные клиенты маркетплейса.