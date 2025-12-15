Объем незаконных рубок в РФ снизился с начала года на 29%

Это произошло благодаря применению дистанционного мониторинга - технологии, основанной на анализе космических снимков, рассказали в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Космическая съемка помогла снизить объем незаконных рубок лесов в российских регионах почти на треть в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

"За 11 месяцев 2025 года благодаря технологии дистанционного мониторинга использования лесов в 33 регионах выявлено 494 случая, имеющих признаки незаконной рубки, что на 30% ниже, чем в прошлом. По объему также наблюдается снижение на 29%. Кроме этого, сократилась площадь выявленных незаконных рубок на 18% - с 1,05 тыс. га до 861,7 га", - говорится в сообщении.

Больше всего нарушений выявлено в Иркутской, Амурской областях и Забайкальском крае. При этом наибольшее снижение объемов лесонарушений наблюдается в Вологодской, Томской областях, Башкирии, Бурятии, а также в Красноярском крае. В ведомстве отметили, что в 2025 году дистанционный мониторинг охватил 40 регионов страны на площади 300 млн га, в том числе непрерывный мониторинг - 90 млн га, что на 12,5% больше, чем годом ранее.

"Дистанционный мониторинг использования лесов является одним из инструментов в борьбе с незаконными рубками. Это технология, основанная на анализе космических снимков, которая позволяет отслеживать изменения в лесном фонде и оперативно реагировать на них. Мы продолжим развивать и совершенствовать технологию дистанционного мониторинга, включая искусственный интеллект, для автоматического анализа космических снимков", - заявила заместитель руководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова, чьи слова приводятся в сообщении.