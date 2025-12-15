"Яндекс карты" запустили функцию построения маршрута при нестабильной связи

Новая функция "По шагам" активируется отдельной кнопкой, карта при ее включении зафиксирована и не зависит от геолокации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Яндекс карты" выпустили обновление, в котором есть функция определения геолокации и построения маршрута в условиях нестабильного сигнала GPS. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным издания, новая функция называется "По шагам", она активируется отдельной кнопкой внизу экрана после выбора маршрута движения. Вид карты зафиксирован и не зависит от геолокации, уточняет газета.

"Мы стремимся улучшить опыт водителей в "Картах" и "Навигаторе" и сделать поездки предсказуемыми даже в условиях нестабильного сигнала GPS <...>. Новый режим предотвращает "телепортации" и показывает основные ориентиры, чтобы пользователи могли комфортно продолжить движение во время сбоев геопозиции", - пояснили газете в "Яндексе".