Доходы лесного хозяйства России выросли в 2025 году на 11,5%

Они составили более 55 млрд рублей, сообщила замглавы Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Доходы от ведения лесного хозяйства превысили в России с начала года более 55 млрд рублей, что на 11,5% больше соответствующих значений 2024 года. Об этом заявила ТАСС замглавы Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова.

"За 11 месяцев текущего года нам удалось собрать 55,4 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем в 2024 году. План на 2025 год у нас установлен на уровне 57,9 млрд рублей. Чтобы достичь этих показателей, региональным лесным ведомствам необходимо организовать надлежащую работу с лесопользователями и не допускать недоимку по платежам за использование лесов и просроченную задолженность", - сказала Винокурова.

По ее словам, основные виды использования лесов сегодня - это заготовка древесины и геологическое изучение недр, строительство линейных объектов и рекреационная деятельность.

"Лесоустройство является важным инструментом учета лесов и лесных ресурсов и повышения доходности лесного хозяйства. Лесозаготовители на долгосрочную перспективу должны знать объем древесины, количественные и качественные характеристики лесных ресурсов, которые предполагается использовать. Начиная с 2022 года у нас уже более 40 млн гектаров леса устроено. Дано поручение регионам, чтобы они активно проводили аукционы и выставляли участки для малого и среднего бизнеса для заготовки древесины. Рассчитываем, что эти меры приведут к дальнейшему росту доходности лесного хозяйства", - добавила Винокурова.