НБКИ: количество выданных автокредитов в ноябре сократилось на 25,1%

Наибольшее число автокредитов было выдано в Москве, Московской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Количество выданных автокредитов в ноябре сократилось на 25,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 93,9 тыс. (в октябре - 125,3 тыс.), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выдача автокредитов, напротив, выросла - на 1,4% (в 2024 году - 92,6 тыс.). При этом объем выданных автокредитов сократился на 25,6% по сравнению с октябрем и составил 140,6 млрд рублей (в октябре - 189 млрд рублей). А по сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 16,8% (в ноябре 2024 года - 120,4 млрд рублей).

Среди регионов РФ наибольшее число автокредитов в ноябре выдано в Москве (6,66 тыс.), Московской области (6,32 тыс.), Республике Татарстан (5,32 тыс.), Краснодарском крае (4,81 тыс.) и Санкт-Петербурге (4,53 тыс.).

Среди 30 регионов - лидеров в автокредитовании самое серьезное сокращение выдачи автокредитов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (-33,2%), Пермском крае (-32,4%), Удмуртии (-32,2%) и Чувашии (-31,5%), а также в Ленинградской области (-30,9%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 26,2% и на 26,9% соответственно.

"В ноябре выдача автокредитов существенно сократилась. Это свидетельствует об охлаждении спроса на кредиты, а также об ухудшении качества входящего потока заявителей. Что, в свою очередь, вынуждает банки снижать аппетит к риску, ужесточать кредитную политику и, соответственно, ограничивать выдачу автокредитов. Во многом это связано с тем, что регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.