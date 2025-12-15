Посол в РФ: Шри-Ланка хотела бы наладить бесперебойные поставки российской нефти

Идут переговоры об СПГ и модернизации нефтеперерабатывающего завода, сообщила Шобини Гунасекера

Редакция сайта ТАСС

Чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Шобини Гунасекера © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Шри-Ланка ведет переговоры, чтобы наладить бесперебойные поставки российской нефти в страну. Об этом посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера сообщила в интервью ТАСС.

"Государственная нефтяная корпорация Шри-Ланки сейчас ведет эти переговоры и о СПГ, и о модернизации нефтеперерабатывающего завода, чтобы иметь возможность бесперебойно использовать российскую нефть", - отметила дипломат.

"Пока никаких соглашений не подписано, но переговоры ведутся. Мы передали предложение", - сказала посол.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:15 мск.