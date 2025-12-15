"Известия": 300 вертолетов в РФ могут вывести из эксплуатации в течение пяти лет

Как пояснили в Ростехе, произведенным до 1991 года Ми-8 периодически продлевают срок службы, однако бесконечно делать это невозможно из соображений безопасности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 300 устаревших вертолетов Ми-8 в России могут быть выведены из эксплуатации в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, в конце 2025 года 20 старым вертолетам Ми-8Т уже отказали в продлении срока эксплуатации. Кроме того, в 2026 году еще порядка 40 вертолетов могут также получить отказ, что может стать ударом по экономике перевозчиков, которые вложились в ремонт бортов.

Как пояснили газете в госкорпорации "Ростех", в России эксплуатируются около 300 вертолетов Ми-8, произведенных до 1991 года, которым периодически продлевается возможность эксплуатации. Однако, по данным Ростеха, бесконечно продлевать срок службы вертолета невозможно из соображений безопасности полетов и требований федеральных авиационных правил.

В Ростехе напомнили изданию, что перевозчикам рынка вертолетных услуг необходимо задумываться об обновлении вертолетных парков. Для этого существуют меры поддержки государства, такие как льготный лизинг.