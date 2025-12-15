"Купер": в 2025 году россияне старше 55 лет стали чаще покупать продукты онлайн

Тенденция прослеживается во всех регионах, отметили в сервисе доставки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Жители России старше 55 лет стали чаще покупать продукты онлайн в 2025 году, свидетельствуют данные сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Онлайн-покупки для россиян старшего возраста постепенно становятся таким же привычным форматом, как поход в магазин у дома. Эта тенденция прослеживается во всех регионах страны. В основном заказы оформляют в первой половине дня, и чаще всего это делают женщины", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, доля покупателей старше 55 лет в сервисе "Купер" выросла за год на 20%. В корзине у этого сегмента аудитории обычно овощи, а именно - картофель, лук и морковь, а также яйца и сезонные продукты. Кроме того, у старшего поколения пользуются популярностью продукты с пометкой "без сахара", здоровое питание и товары для дома.

Наибольшая доля заказов (31%) приходится на Москву. На втором месте - Санкт-Петербург (7%), а тройку лидеров замыкает Московская область с долей 5%. Также в топ-5 регионов вошли Краснодарский край и Свердловская область с долями по 4%, сказано в сообщении.

При этом в Москве клиенты старше 55 лет чаще заказывают свежие овощи, в Дагестане - товары для животных, причем в три раза больше, чем в среднем по России. Пенсионеры из Кабардино-Балкарии в 1,7 раза чаще приобретают товары из категории "красота и здоровье". А в заказах из Сахалина значительно выше доля продуктов питания - 93%. Там чаще других покупают овощные консервы и соленья (7%), а также полуфабрикаты - в частности, пельмени, манты и вареники (3,5%), отмечают эксперты.