Посол в РФ: Шри-Ланка может наладить поставки одежды в Россию

В республике также есть морепродукты, свежие фрукты и овощи, отметила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Шри-Ланка хочет наладить поставки одежды, морепродуктов, фруктов и овощей в Россию. Об этом посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера сообщила в интервью ТАСС.

"Шри-Ланка в основном экспортирует чай, россияне любят наш чай. Но есть и другие возможные направления, потому что Шри-Ланка богата многими прекрасными продуктами, которые производит. Так что, помимо чая, у нас есть много других областей, с помощью которых мы можем диверсифицировать нашу торговлю. У нас есть морепродукты, свежие фрукты и овощи, а благодаря прилетающим к нам самолетам мы можем легко доставить эти продукты. Кроме того, у нас есть одежда, мы зарекомендовали себя как поставщики одежды для самых известных мировых брендов", - отметила дипломат.

Она также обратила внимание на возможность экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий, а также специй. Шобини Гунасекера назвала текущие объемы товарооборота между РФ и Шри-Ланкой очень скромными, подчеркнув, что существует большой потенциал для роста. По ее словам, республика экспортирует в РФ товары на сумму около $177 млн, а импортирует - на сумму порядка $550 млн.

"В данный момент наблюдается тенденция к росту. Я думаю, что экспорт вырос примерно на 23%, а импорт - примерно на 30%. Сейчас ситуация очень сложная, знаете, из-за санкций и всего такого, но есть также много возможностей в несанкционных областях, например, продовольственной и других", - подчеркнула посол.

"Учитывая текущую ситуацию и неопределенность в торговле, мы не должны "класть все яйца в одну корзину", поэтому нам необходимо иметь разнообразную партнерскую сеть. Я думаю, сейчас очень важно рассмотреть вопрос диверсификации наших торговых отношений. Мы работаем над этим", - сказала она.

Дипломат заявила, что у нее состоялась "хорошая дискуссия с представителями Торгово-промышленной палаты Владивостока", которые представили множество возможностей для сотрудничества. Стороны детально изучают вопрос.

"Если посмотреть на импорт, то в основном мы получаем нефтепродукты, удобрения, минералы, уголь, зерновые культуры - это лишь некоторые из товаров, которые мы импортируем из России. Но сейчас есть гораздо больше возможностей в секторе услуг, в ИТ-секторе, в фармацевтике, в здравоохранении - возможностей очень много, если мы их тщательно изучим и постараемся работать над синергией. Но мы уже тесно сотрудничаем с торговыми палатами. Я также обращалась в государственные органы, так что сейчас мы обсуждаем это. Думаю, те диалоги, которые мы ведем, должны быть очень плодотворными и должны принести результаты в ближайшее время", - заключила она.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.