Фонд НТИ сообщил об испытаниях прототипа системы "Ариадна"

Как отметили в организации, подана заявка на регистрацию изобретения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты провели испытания прототипа системы сверхточного бесспутникового позиционирования и навигации "Ариадна", подана заявка на регистрацию изобретения. Об этом ТАСС сообщили в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Прототип системы сверхточного бесспутникового позиционирования и навигации "Ариадна" успешно прошел испытания, подана заявка на регистрацию изобретения. Основа технологии - наземные базовые станции - радиомаяки, передающие координаты приемникам на борту беспилотников и других транспортных средств. Система корректирует геопозицию без связи со спутниками благодаря алгоритму расчета собственной разработки", - сообщили в организации.

В фонде НТИ уточнили, что в отличие от других отечественных решений и зарубежных аналогов, технология имеет точное позиционирование до 15-20 см. "Разработчики отмечают, что решение в восемь раз превосходит точность GPS и подходит для защиты от имитационных (спуфинговых) сигналов и преднамеренных помех", - добавили в организации.

По словам основателя компании перспективного портфеля фонда НТИ Евгения Мандельштама, высокая точность позиционирования повысит автономность навигации, включая управление наземными и воздушными беспилотниками. "Позволит агродронам и комбайнам качественно выполнять работу с сантиметровой точностью в движении. Наш проект укрепляет технологическое лидерство, развивает суверенную навигацию для БАС. По маякам "Ариадны" дроны смогут выполнять аэродоставку грузов и сформируют "дрон-шоссе" для автономной логистики. А у людей будут исправно работать онлайн карты и навигационные сервисы" - даже когда специальные службы заглушат GPS для защиты от дронов-нарушителей, - рассказал Мандельштам.

В организации также сообщили, что технологическое решение универсально и подойдет для уточнения навигационной информации, организации аэрологистики и роевого управления, работ в сельском хозяйстве. Компоненты и ПО на 100% произведены в России. "Технология проходит доработку перед пилотированием в 2026 году. В планах компании пилотный запуск в одном из регионов в рамках экспериментально-правового режима. А также интеграция технологии в работу одного из крупнейших агропромышленных комплексов страны", - подчеркнули в фонде НТИ.