Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в ноябре вырос в 2,8 раза

Общий импорт авто с начала года превысил $1,017 млрд

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Стоимостной объем импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию в ноябре 2025 года вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской таможенной службы.

В ноябре 2025 в Россию из Южной Кореи было поставлено автомобилей на $107 млн. При этом в абсолютных значениях ноябрьский показатель оказался ниже октябрьского ($142,3 млн) и сентябрьского ($149 млн).

В сентябре импорт стал самым большим в 2025 году. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, в октябре 2025 года импорт вырос в 2,6 раза, а в сентябре - в 2,4 раза.

С начала 2025 года импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию превысил $1,017 млрд. За аналогичный период 2024 года в Россию было продано машин на $567 млн.

По итогам 11 месяцев Россия оказалась на 11-м месте среди импортеров южнокорейских автомобилей. В начале списка находятся США ($27 млрд), Канада ($5 млрд), Киргизия ($2,9 млрд), Австралия ($2,6 млрд), Великобритания ($2,3 млрд). Далее следуют ФРГ ($1,8 млрд), Казахстан ($1,6 млрд), Испания ($1,2 млрд), Турция ($1,1 млрд), Саудовская Аравия ($1,078 млрд).

9 декабря директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале сообщил, что импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи в ноябре увеличился в 2,7 раза. По его словам, в ноябре этого года было ввезено 14,8 тыс. автомобилей, в прошлом году - 5,4 тыс. С начала года, по оценкам аналитика, в Россию из Южной Кореи было завезено более 100 тыс. автомобилей.

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Базовая ставка утильсбора теперь зависит от типа и объема двигателя, а его мощность влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для граждан, ввозящих автомобили с мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.