ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,36%

К 07:10 мск он замедлил снижение и находился на отметке 2 733,08 пункта
Редакция сайта ТАСС
04:17

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,36% и находился на уровне 2 729,76 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на отметке 2 733,08 пункта (-0,23%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. 

Россия