На Камчатке перенесли рассмотрение иска о срыве сроков проектирования больницы

Сумма иска к подрядчику АО "Крокус интернэшнл" превышает 90 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Рассмотрение иска по строительству новой Камчатской краевой больницы перенесено на 2 февраля 2026 года, сообщили ТАСС в арбитражном суде региона. Иск подан к подрядчику АО "Крокус интернэшнл" за срыв сроков корректировки проектной документации.

"Рассмотрение иска перенесено на 2 февраля. Сумма иска превышает 90 млн рублей. Cудебное заседание отложено, поскольку представителем истца с нарушением установленного судом срока предоставлены в значительном объеме дополнительные документы, требующие изучения", - рассказали в суде.

Здание краевой больницы на Камчатке является долгостроем. Ее возведение власти региона обещали начать еще в 2009 году, однако к работам приступили лишь пять лет спустя. В 2018 году Камчатскому краю было выделено на реализацию проекта из федерального бюджета более 4 млрд рублей, но в итоге финансирование было приостановлено из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз, активная фаза работ началась только в 2021 году.