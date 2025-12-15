В аэропорту Шереметьево ввели ограничения

Они действуют в связи с сигналом "Ковер"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с сигналом "Ковер", сообщается в Telegram-канале авиагавани.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "Ковер". Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами", - говорится в заявлении.

В аэропорту предупреждают, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями. Возможны корректировки в расписании полетов.