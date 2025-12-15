Продажи водки в России в январе - ноябре снизились на 3,5%, коньяка - на 9,1%

Продажи слабоалкогольной продукции - на 87,6%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Розничные продажи водки в России в январе - ноябре 2025 года снизились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 66,31 млн дал, коньяка - на 9,1%, до 11,37 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период сократились на 9,8%, до 181,99 млн дал, спиртных напитков крепостью выше 9% - на 1%, до 107,38 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 87,6%, до 1,45 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 13,4%, до 16,67 млн дал.

Продажи виноградного вина в январе - ноябре 2025 года снизились на 1,5%, до 50,72 млн дал, игристых вин - на 2,7%, до 17,6 млн дал.

Также снизились продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 57,5%, до 212,6 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 8%, до 1,26 млн дал, ликерных вин - на 10,6%, до 1,045 млн дал, плодовой алкогольной продукции - на 74%, до 2,3 млн дал.