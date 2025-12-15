Бурятия подписала соглашение о закрытии концессионных сделок на 9 млрд рублей

В мастер-план города Улан-Удэ входят строительство зданий театра "Байкал" и национального музея

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 15 декабря. /ТАСС/. Финансовое закрытие концессионных сделок по строительству зданий театра "Байкал" и национального музея Бурятии, входящих в мастер-план города Улан-Удэ, подписано в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В Москве подписаны прямые трехсторонние соглашения в связи со строительством и эксплуатацией "Национального музея Республики Бурятия" и "Театрально-культурного центра "Байкал" в городе Улан-Удэ. Подписанием документа участники подтвердили взаимные обязательства по финансированию проектов", - говорится в сообщении.

Сторонами соглашения выступили правительство Республики Бурятия, государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и инфраструктурный холдинг "Инфратех" (входит в структуру Госкорпорации Ростех). Здания Национального музея Бурятии и Театра "Байкал" - ключевые объекты в формировании нового облика центра Улан-Удэ, они включены в мастер-план города и признаны приоритетными правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Для создания нового пространства музея планируется привлечь около 4 млрд рублей, театра - 5 млрд рублей.

Объекты мастер-плана

Площадь строящегося музея составит около 16 тыс. кв. метров, это будет архитектурный акцент, объединяющий элементы традиционной бурятской культуры и современные технологии. В настоящее время готовность здания составляет около 60%, завершить строительство планируют в 2026 году. Внешне строение будет похоже на четыре лепестка, объединенных вокруг ядра - именно в этой центральной части разместится многофункциональное универсальное пространство для проведения мероприятий и экспозиция "Человек у Байкала". Также в музее разместятся хранилища скульптуры, графики, предметов из драгоценных металлов, нумизматики, оружейная, детский центр.

Театрально-культурный центр "Байкал" возводится в центре Улан-Удэ на набережной реки Селенги. Площадь основного здания составит около 20 тыс. кв. м. В нем обустроят два зрительных зала на 1 тыс. и на 200 мест, школа танца и музыки, театральная и летняя фестивальная площадка.

"Эти два проекта - наша давняя мечта, они не только изменят облик Улан-Удэ, но и дадут импульс для дальнейшего развития Бурятии, культурного, туристического региона", - отметила министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева. По словам исполнительного директора бизнес-блока ВЭБ.РФ Александра Сытько, для ВЭБ.РФ особенно важны проекты, которые напрямую меняют качество жизни людей и открывают новые возможности для молодежи и детей, для творчества и развития. "Поддержка проектов, направленных на сохранение культурных ценностей в Улан-Удэ - это часть нашей работы по развитию городской среды, созданию доступных культурных пространств и формированию точек притяжения для жителей любых возрастов", - приводит его слова пресс-служба.

Проект мастер-плана Улан-Удэ, где живут около 500 тыс. человек, впервые был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. Он содержит 50 мероприятий на общую сумму 325 млрд рублей и является частью комплекса мер, направленных на повышение качества жизни и рост численности населения Дальнего Востока к 2036 году.