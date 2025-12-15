Заказчик подал иск к подрядчику реконструкции аэропорта Толмачево

Исковые требования составили почти 714 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Рост цены контракта на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево на 713 млн рублей послужил поводом для иска ФКУ "Ространсмодернизация" к подрядчику работ - компании "Новосибирскавтодор". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Новосибирскавтодора".

"Поводом предъявления иска стала выдача предписания Федерального казначейства. Исковые требования основаны на использовании при расчете измененной, а не первоначальной цены контракта, что, по мнению Федерального казначейства, повлекло непомерное удорожание на сумму 713 млн 833 тыс. рублей", - сообщили в компании.

При этом в "Новосибирскавтодоре" уточнили, что увеличение стоимости работ обусловлено резким удорожанием цен на строительные ресурсы в 2021 году, и проводилось в соответствии с постановлением правительства РФ. Расчет проходил проверку в профильных федеральных ведомствах и Главгосэкспертизе России "в пределах лимитов бюджетных обязательств", добавили в пресс-службе. В связи с этим, считают в компании, доводы истца о несоответствии расчета необоснованны и удовлетворению не подлежат. ТАСС также направил запрос в ФКУ "Ространсмодернизация" с просьбой прокомментировать позицию учреждения.

Федеральное учреждение "Ространсмодернизация" - заказчик реконструкции аэропортового комплекса Толмачево - обратилось с иском к подрядчику "Новосибирскавтодор" в октябре этого года. Арбитражный суд Московской области назначил заседание на 20 января 2026 года. Суд также предложил сторонам урегулировать спор самостоятельно и провести процедуру медиации. К участию в деле в качестве третьего лица привлечено межрегиональное контрольно-ревизионное управление федерального казначейства.

Реконструкция аэропорта Толмачево началась в декабре 2019 года. Ожидается, что после реализации масштабной инвестпрограммы, которая включает строительство терминала и реконструкцию обеих ВПП, Новосибирск будет связан прямым авиасообщением с каждым городом РФ, где есть свой аэропорт. Первый этап реконструкции - строительство нового терминала внутренних линий площадью 56 тыс. кв. м - уже реализован.

В ходе реконструкции аэропорта планируется провести модернизацию аэродромной и пассажирской инфраструктуры. В том числе предполагается расширение сети инженерных коммуникаций и размещение дополнительного оборудования. Осенью 2025 года "Новосибирскавтодор" ввел две новые рулежные дорожки в аэропорту.