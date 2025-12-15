В Хабаровском крае терминал "Портового альянса" увеличит перевалку на 18%

План 2025 года по перевалке в 16,5 млн тонн перевыполнили досрочно

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Специализированный терминал "Остерра" (ранее "Дальтрансуголь", входит в группу компаний "Портовый альянс") в Хабаровском крае планирует увеличить перевалку угля на 18% в 2026 году, нарастить поставки в Китай, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Владимир Долгополов.

"План 2025 года по перевалке в 16,5 млн тонн перевыполнен досрочно. По итогам года экспортный объем составит 19,5 млн тонн. План на 2026 год - амбициозный. Это более 23 млн тонн, рост на 18%. То есть в 2026 году мы готовы побить свой уже имеющийся рекорд 2020 года по перевалке. Тогда он составлял 23,2 млн тонн", - сказал Долгополов. В 2025 году объем экспорта добытого в Хабаровском крае энергетического угля будет увеличен на треть. Уголь в терминал поставляют также другие регионы Дальнего Востока и Сибири.

В 2025 году в наращивание мощностей терминала и модернизацию компания направила свыше 16 млрд руб. с учетом стоимости оборудования. "Усилились со строительными компаниями по возведению вагоноопрокидывателя. Они идут по графику и даже с небольшим опережением", - сказал Долгополов.

В 2026 году "Остерра" продолжит реализацию масштабной комплексной инвестиционной программы, направленной на расширение мощностей терминала до 40 млн тонн в год. Объем инвестиций составит 16,5 млрд рублей. В планах - модернизация железнодорожной инфраструктуры, электрификация путей и повышение энергоэффективности.

Как уточнили в компании, терминал показал лучшую годовую динамику грузооборота среди специализированных портов России и нарастил экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на 35%.

"В плане - увеличение поставок в Китай. Сейчас уголь поставляется, помимо Китая, в Малайзию, Индию, Таиланд, Индонезию, Корею, Тайвань, Шри-Ланку, Вьетнам", - сказал Долгополов.

Обновленный бренд

Терминал презентовал обновленный бренд - "Остерра. Порт Тихого океана" как ключевой элемент логистической цепочки, связывающей угольные месторождения России с рынками стран АТР. Обновление бренда "Остерра" терминала завершает консолидацию активов "Портового альянса", учредителем которого управляющая компания стала в 2024 году. Коммерческое название уже изменено, юридическое - в процессе смены. В 2025 году в экологическую модернизацию и природоохранные мероприятия было вложено свыше 800 млн рублей, а за пять лет - более 2,5 млрд рублей. Были введены в эксплуатацию системы орошения на станции оттаивания полувагонов и пылеподавления на конвейерных лентах. Завершается строительство второго и начато возведение третьего ветрозащитного экранов. По итогам этого года терминал, как ожидается, перечислит в консолидированный краевой бюджет более 1,3 млрд рублей налогов.

Терминал компании расположен в бухте Мучке Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края. Перерабатывающая мощность - 32,8 млн тонн угля в год. Является резидентом свободного порта Владивосток.