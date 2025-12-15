Аэропорт Братска возобновил прием самолетов

Причиной закрытия были снегопад и облачность

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Аэропорт города Братска в Иркутской области, закрытый рано утром 15 декабря из-за снегопада и облачности, начал свою работу. Аэропорт принимает самолеты, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Аэропорт начал работу в штатном режиме. Мы принимаем самолеты", - сообщили в справочной.

Аэропорт Братска был закрыт утром 15 декабря из-за непогоды. По данным Иркутского УГМС, в Братске 15 декабря снег, облачность, снежный накат на дорогах. Температура воздуха днем до минус 15 градусов.

Аэропорт Братск расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска - одного из крупнейших промышленных центров Восточной Сибири. Аэропорт имеет статус международного.