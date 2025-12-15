Продажи новых гибридов в России в ноябре достигли рекорда в 6,8 тыс. авто

Лидером марочного рейтинга стал Lixiang

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Продажи новых гибридных авто в РФ в ноябре 2025 года выросли в 2,1 раза по сравнению с ноябрем 2024 года и достигли исторического рекорда, составив 6,8 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам ноября 2025 года в нашей стране было реализовано 6 833 новых подключаемых гибрида (PHEV). Как сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" ("Паспорт промышленный консалтинг" - совместное предприятие АО "Электронный паспорт" и ООО "Автостат" - прим. ТАСС), это на 9% больше, чем месяцем ранее, и в 2,1 раза выше показателя ноября прошлого года", - сказано в сообщении.

"Эксперты агентства "Автостат" отмечают, что ноябрьский результат продаж новых гибридов является максимальным за всю историю российского рынка (предыдущий рекорд был установлен всего месяц назад - в октябре)", - добавили в агентстве.

Лидером марочного рейтинга гибридов в ноябре 2025 года стал Lixiang (1 845 ед.), сместивший на вторую позицию прежнего лидера - Voyah (1 185 ед.). В топ-5 также вошли Lynk & Co (880 ед.), Geely (789 ед.), Exeed и Exlantix (495 ед.).

Лидерами модельного рейтинга стали Voyah Free (962 ед.), Lixiang L7 (955 ед.) и Lynk & Co 900 (863 ед.).

За 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 36,8 тыс. новых подключаемых гибридов, что на 0,5% меньше, чем в январе - ноябре 2024 года.